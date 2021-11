Ceará x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nas últimas 6 rodadas da Série A do Brasileiro, o Vozão venceu 4 jogos e subiu na tabela, saindo de uma incômoda luta pela permanência para um objetivo muito mais nobre: uma vaga na Libertadores. O alto aproveitamento recente faz do Vozão um candidato real a uma vaga na competição sul-americana de 2022, hoje 9º colocado com 46 pontos. O Vozão terá 4 partidas para concretizar o sonho, com o primeiro sendo diante do Corinthians, nesta quinta-feira (25), no Castelão, às 20 horas.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Disputa

Com a vitória do Fluminense diante do Internacional nesta quarta-feira (24), o Vozão tem a chance real de reduzir a diferente para um dos rivais diretos que está à frente se vencer o confronto contra o Timão, que está no G-4 com 53 pontos.

Os grandes trunfos do Vovô para o duelo são o aproveitamento no Castelão e o rendimento técnico da equipe, o melhor desde o início da competição. A formação base escalada por Tiago Nunes cresceu tecnicamente, a confiança é grande e o melhor jogador do elenco, Vina, vive grande fase.

O Ceará é o 4º mandante da Série A com 33 pontos em 17 jogos (64,7% de aproveitamento), tendo vencido os últimos 4 jogos que fez no Castelão - Fluminense (1x0), Cuiabá (1x0), Sport (2x1) e Fortaleza (4x0).

No returno, o Alvinegro tem a 7ª melhor campanha, com 22 pontos em 15 jogos, sendo 48,8% de aproveitamento.

E números tão positivos fazem com que o torcedor alvinegro, que vem comparecendo para apoiar o time desde outubro diante do Inter quando o público foi liberado, esteja em massa diante do time paulista nesta quinta-feira: mais de 30 mil torcedores já tem presença garantida , entre os check-ins dos sócios-torcedores, além dos ingressos vendidos.

Reforços

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes terá um time reforçado . Três titulares absolutos que desfalcaram a equipe no empate em 1 a 1 em Goiânia ante o Atlético/GO, cumpriram suspensão e retornam: o goleiro João Ricardo, o volante Fabinho e o meia-atacante Mendoza.

O zagueiro Luiz Otávio e o atacante Erick treinaram na semana após se recuperarem de lesões e pode aparecer no banco de reservas.

Um dos que retornam ao time, o volante Fabinho, destacou a importância da partida contra o Corinthians para os objetivos do clube.

“Esse momento do campeonato é importante para todas as equipes. Quase todos os times ainda estão lutando por algo dentro do Brasileirão. Internamente a gente sabe bem pelo o que lutamos. Nós temos ambição de fazer história e deixar na melhor colocação possível ao final do campeonato”, disse o volante.

Legenda: O técnico Tiago Nunes vem realizando um bom trabalho no Ceará e reencontra o Corinthians, clube no qual trabalhou em 2020 Foto: KID JUNIOR

A partida também marca o reencontro entre Tiago Nunes e Corinthians. O atual treinador do Ceará foi demitido em 2020, dirigindo o time em 28 jogos, com dez vitórias, dez empates e oito derrotas. A equipe paulista, na ocasião, foi eliminada na Pré-Libertadores para o Guaraní-PAR, perdeu a final do Campeonato Paulista para o Palmeiras e teve início fraco no Brasileiro.

No Corinthians

O Timão vem de vitória no clássico contra o Santos por 2 a 0 na Neo Química Arena e entrou no G4 pela 1ª vez nesta Série A. O time paulista faz uma campanha de recuperação (é o 4º melhor do returno com 55,6% de aproveitamento), mas com grande parte dos pontos conquistados em casa ao vencer os últimos 6 jogos. Mas fora a equipe vem oscilando, não vencendo fora nos últimos 7 jogos (4 derrotas e 3 empates).

Com isso, a equipe de Sylvinho espera melhorar o retrospecto para garantir uma vaga direta na Libertadores, que pode ser pelo G-4 ou G-5.

O Timão divulgou a lista de relacionados ainda na quarta-feira e não poderá contar com os meio-campistas Cantillo e Giuliano, machucados, e Roni, suspenso. Embora recuperado de lesão muscular na coxa, o meia Willian deve iniciar novamente no banco de reservas.

Prováveis escalações

Ceará

João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Fabinho, Sobral, Lima, Vina, Mendoza, Jael. Técnico: Tiago Nunes.

Corinthians

Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Gabriel Pereira, Du Queiroz, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.Técnico: Sylvinho

Ficha Técnica

Ceará x Corinthians

Castelão, em Fortaleza (CE)

25 de Novembro de 2021 - 20h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior - PR

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva - FIFA - GO e Sidmar dos Santos Meurer - PR