Ceará x Confiança-PB pela Copa do Brasil Sub-20: veja horário e onde assistir

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), contra o Confiança-PB, pela 1ª fase da Copa do Brasil Sub-20. O duelo acontece na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE).

A partida será realizada em jogo único. O vencedor do confronto estará classificado para a 2ª fase do certame nacional e enfrentará Náutico-PE ou CSE-AL.

A competição será disputada entre 27 setembro a 12 de novembro.

Veja participações do Ceará na Copa do Brasil Sub-20

2012 - Eliminado na 1ª fase para o Flamengo

2013 - Eliminado na 1ª fase para o Náutico

2014 - Eliminado na 1ª fase para o Cruzeiro

2015 - Eliminado na 1ª fase para o Goiás

2017 - Eliminado na 1ª fase para o Bahia

2018 - Eliminado na 1ª fase para o Fluminense

2020 - Eliminado na 2ª fase para o Bahia

Onde assistir

A partida será transmitida com exclusividade na Vozão TV, canal do YouTube do Ceará.

Veja provável escalação do Ceará

. Técnico: Marcos Valadares.

Ceará x Confiança-PB | Ficha Técnica

Local: Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)

Data: 28/09/2022 (quarta-feira)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva (CE) e Fernando da Silva Sousa (CE)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil