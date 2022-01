Ceará x Bragantino/PA: onde assistir, horário, palpites e ficha técnica

O Ceará estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (5), às 13h15 (horário de Brasília), contra o Bragantino/PA. O duelo pelo Grupo 18 acontece no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

Além do time paraense, o Alvinegro enfrenta o Paulista/SP (anfitrião do grupo) e São Bernardo. Os dois primeiros colocados da chave avançam para a 2ª Fase do torneio.

Otimismo

O treinador da equipe, Juca Antonello, que em 2021 foi Campeão Cearense Sub-20, além de comandar a equipe profissional em algumas oportunidades no campeonato cearense desta temporada, falou de sua expectativa para a estreia e a competição.

“Acredito que chegaremos em um bom nível no dia nossa estreia. Estamos com uma equipe bastante jovem totalmente reformulada mas com muito bom nível técnico e bastante competitiva. Esperamos fazer uma grande competição”, disse o treinador.

Revelação

O atacante Caio Rafael é uma das revelações da base alvinegra. Formado desde a categoria Sub-15 pelo Vozão, o garoto ainda com idade para Sub-17 recebeu oportunidade com o treinador e ascendeu ao Sub-20 em 2021, mostrando que tem potencial para disputar com atletas mais experientes e brigar por títulos.

“Os nossos treinos estão sendo bem puxados, exigentes. Estamos procurando ser bastante assertivos e ter o melhor entendimento possível daquilo que o treinador Juca busca de nós e dos seus treinos. Temos um grupo fechado e que trabalha duro, fazendo boas atuações em todas as competições que disputa, contra qualquer equipe do Brasil”, disse ele.

Histórico

O Ceará jogará a Copinha pela 14ª vez. A estreia aconteceu em 1985, com o clube sendo o único representante do estado na disputa que tinha 32 equipes.

Depois, o Alvinegro voltou a disputar o torneio em 2009 e desde então vem mantendo uma regularidade nas participações, se fazendo presente em todas as edições do torneio. Em 2021, a competição foi cancelada em decorrência da pandemia de Covid-19.

A melhor campanha do Alvinegro na Copinha foi na edição de 2016. O Vozão chegou a 4ºquarta fase do torneio, deixando pelo caminho o Santos e o Joinville, e caindo apenas para o Cruzeiro, nas oitavas de final. O Time do Povo terminou aquela disputa na 13ª colocação geral.

Alguns nomes se destacaram nessa equipe que levou o Alvinegro a sua melhor posição dentro do campeonato, e trouxeram bons rendimentos desportivos para o clube, como o caso do lateral Buiu, atualmente no elenco profissional do clube. O volante Raul, campeão cearense em 2017 e peça importante no acesso à Série A naquele mesmo ano, e o centroavante Arthur Cabral, campeão cearense em 2018 e artilheiro do Ceará no Brasileirão de 2018 com 7 gols.

Ficha técnica | veja local, horário e onde assistir

Ceará x Bragantino/PA - 1ª rodada do Grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP)

Data: 05/01/2022 (quarta-feira)

Horário: 13h15 (de Brasília)

Árbitro: Ronald Horns Araújo

Assistentes: Givanildo Oliveira Felix e Adílson Anderson Rosa de Carvalho

Transmissão: Eleven Sports e Paulistão Play