Ceará x Avaí: check-in e venda de ingressos a partir de R$ 20; saiba detalhes

O Ceará encara o Avaí na próxima fase da Série B do Brasileiro. Check-in e venda de ingressos para o duelo começam nesta quinta-feira (22). Com valores a partir de R$20,00, será possível realizar compras online ou nas lojas físicas. Confira os setores disponíveis.

Norte (Inferior): R$ 40,00/R$ 20,00

Central (Superior): R$ 40,00/R$ 20,00

Central (Inferior): R$ 50,00/R$ 25,00

Sul (Inferior): R$ 40,00/R$ 20,00

Premium: R$ 240,00/R$ 120,00

É possível adquirir os bilhetes online, no https://vozaotickets.com/; Também é possível adquirir os bilhetes nas lojas físicas. Ao todo, são oito endereços disponíveis. No dia do jogo, na Bilheteria 1, também haverá venda na Arena Castelão (das 12h às 20h15).

O torcedor interessado em garantir presença no duelo pode realizar check-in no site sociovozao.com. Ceará e Avaí se enfrentam na próxima quarta-feira (28), em jogo da 14ª rodada do Brasileirão. O duelo terá início às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.



LOCAIS DE VENDA

Loja Vozão Shopping Parangaba

Loja Vozão RioMar Kennedy

Loja Vozão RioMar Papicu

Loja Vozão Shopping Iguatemi

Loja Vozão Grand Shopping Messejana

Loja Vozão North Shopping Maracanaú

Loja Vozão North Shopping Eusébio

Loja Vozão Sede