Ceará x Atlético/GO: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vivendo seu melhor momento na Série A do Brasileiro e em alta após vencer o Clássico-Rei de virada por 3 a 1, o Ceará chega para a 15ª rodada querendo manter a ótima fase e prolongar sua invencibilidade, já marcante de 10 jogos sem perder.

E o Vozão, recebe o Atlético/GO, às 18h15 no Castelão, sonhando em entrar no G6, zona de classificação para a Libertadores. Em 7º com 22 pontos, o Vovô está pertinho, e se vencer, contando com tropeços de Flamengo ou Athletico/PR, o time de Guto Ferreira terminará a rodada no sonhado grupo.

O duelo de hoje é considerado um dos mais duros, pela solidez do adversário, que joga um futebol semelhante ao do Alvinegro. Muita velocidade, transição rápida e solidez defensiva. Até as campanhas são parecidas, com o Dragão em 9º com 19 pontos, Ou seja, um confronto que promete ser dos mais equilibrados como foi em 2020. No ano passado, o Vovô venceu fora de casa por 2 a 0 mas perdeu no Castelão por 2 a 1.

E para bater o time goiano, o Vovô conta com um retrospecto positivo em casa na Série A de 2021. O Vovô é o 3º melhor mandante, somando 16 dos 22 pontos possíveis, com 5 vitórias, um empate e uma derrota, com 76% de aproveitamento.

Para o atacante Cléber, que deve voltar ao time titular após marcar um dos gols da vitória alvinegra contra o Fortaleza, espera um jogo difícil.

"Os 10 jogos de invencibilidade representam muita coisa pra gente. Estamos mais ligados no destalhes e somando pontos. Queremos fazer uma grande campanha e temos mais um jogo difícil. Ele não vão ficar atrás, vem para somar pontos. No ano passado foi difícil ganhar deles".

Novidades

Além de Cléber, outro que deve herdar a vaga de titular é o zagueiro Luiz Otávio. O defensor ainda não entrou em campo pelo Vovô na elite e deve fazer sua estreia, recuperado de dores no tornozelo, no lugar de Gabriel Lacerda, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

Legenda: O técnico Guto Ferreira terá o retorno do Luiz Otávio e a presença de Erick, recém contratado Foto: Kid Júnior

Luiz Otávio deve fazer dupla com Messias, reeditando uma parceria que vinha dando certo, uma das melhores do Ceará nos últimos anos. Para Messias, o Alvinegro tem que sonhar com coisas grandes na Série A.

"Na sétima posição, o Alvinegro está a apenas um ponto da zona de classificação para a pré-libertadores. Questionado sobre as ambições do Ceará na competição, Messias não se limitou e projetou grandes objetivos.

“Eu acredito que o Ceará pode brigar por coisas grandes, pela qualidade, a entrega e profissionalismo de todos. Não podemos nos limitar a sonhar, temos que sonhar alto, sonhar em ser campeão, em se classificar para a Libertadores. Mas, para isso, temos que trabalhar muito, que é o que estamos fazendo no dia a dia. Temos potencial para brigar por grandes coisas, é isso que a instituição, nós e a torcida merecemos”.

Como opção para o decorrer do jogo, Guto Ferreira contará com o atacante Erick. O atacante foi regularizado na última quarta-feira e pode estrear, ele vem do Braga, de Portugal.

No Dragão

No Atlético/GO, a missão é esquecer a eliminação na Copa do Brasil no meio de semana, após empatar em 2 a 2 com o Athletico/PR. O time de Eduardo Barroca mostrou a competitividade de sempre, mas não conseguiu reverter a derrota no jogo de ida. Pela Série A, o Dragão vem de empate em 1 a 1 com o América/MG em Goiânia. Para o duelo, a equipe terá volta do goleiro Fernando Miguel, que cumpriu suspensão contra o Coelho.

Anunciados na última semana, o goleiro Luan Polli e o volante Matheus Barbosa foram apresentados pelo clube na última quinta-feira e reforçam o clube para o duelo com o Ceará.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Atlético/GO

Competição: Brasileirão Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 8/8/2021

Horário: 20h15

Árbitro: Rafael Traci - FIFA - SC

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro- SC e Thiaggo Americano Labes - SC

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Ceará

Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, William Oliveira e Lima, Mendoza, Jorginho e Cléber. Técnico: Guto Ferreira

Atlético/GO

Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Baralhas e Arthur Gomes; André Luís, Zé Roberto e Janderson. Técnico: Eduardo Barroca