Ceará x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Encerrar o incômodo momento e reencontrar o caminho das vitórias para garantir tranquilidade. É esse o objetivo do Ceará quando entrar em campo nesta quinta-feira (24), às 19 horas, para enfrentar o Atlético-MG, na Arena Castelão, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A tarefa do Alvinegro é de acabar com a sequência negativa. São seis jogos seguidos sem triunfar. A última vitória foi há quase um mês, por 3 a 2 sobre o Grêmio, na estreia do Brasileirão, em 30 de maio. Desde então, são três empates e três derrotas.

O técnico Guto Ferreira também precisa do resultado positivo para assegurar mais calma para a sequência de trabalho. O treinador passa pelo momento de maior turbulência desde que chegou ao clube, há exatamente 15 meses, e com isso precisa reencontrar as vitórias para afastar o clima de cobrança e pressão.

De volta

O comandante alvinegro terá o retorno do atacante Jael, que já cumpriu período de isolamento por conta da Covid-19 e voltou a treinar com o restante do grupo nos últimos dias. Porém, ainda não deverá ser titular, indo no banco de reservas como alternativa para o decorrer do jogo.

Quem deverá ser mantido como referência no comando do ataque é Saulo Mineiro, que tem atuado como centroavante e feito boas partidas. Inclusive marcou gol contra o Bahia e chegou perto de marcar também contra o Internacional.

Covid no Galo

Legenda: Hulk é o jogador mais perigoso no ataque do Atlético-MG Foto: Divulgação/Mineirão

Adversário do Ceará, o Atlético-MG enfrenta um surto de Covid-19. Ao todo, são 14 jogadores indisponíveis para a partida. Destes, sete estão em isolamento após testarem positivo para o novo coronavírus. Eduardo Sasha foi o último. Antes dele, Micael, Rabello, Nathan, Borrero, Nacho e Marrony já estavam de quarentena.

Além dos contaminados, o Galo tem quatro jogadores na Copa América (Alonso, Franco, Vargas e Savarino), dois lesionados (Rafael e Dodô) e o jovem Savinho na seleção brasileira sub-17.

O grande destaque é o atacante Hulk, que fará o 13º jogo seguido e é o jogador com mais partidas pelo Galo na atual temporada, com 24 ao todo.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Atlético-MG

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 24/06/2021

Horário: 19 horas

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Ceará: Vinícius Machado; Gabriel Dias, Messias, Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Lima e Jorginho; Mendoza e Saulo Mineiro. Técnico: Guto Ferreira

Atlético-MG: Everson; Guga, Gabriel, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair, Tchê Tchê e Hyoran; Keno e Hulk. Técnico: Cuca