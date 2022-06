Ceará x Atlético-MG: check-in liberado e venda de ingressos em breve; veja detalhes

Torcedores do Ceará podem realizar check-in para o jogo com o Atlético-MG a partir desta quinta-feira (9). Venda de ingressos iniciará em breve. O Vovô recebe o Galo na Arena Castelão em jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os associados podem garantir vaga no duelo através do site sociovozao.com ou no e-mail enviado para cada sócio. Por ordem de prioridade, já está disponível o Vovô de Ouro. Às 14 horas será a vez do Mais Querido. Em seguida, às 17h, o Campeão da Popularidade.

Já os planos Time do Povo e Consulado Alvinegro, que são recarregáveis, serão liberados a partir das 19h também desta quinta-feira. Não serão liberados os setores superior sul e especial. Não haverá check-in para esses locais.

Será possível fazer check-in até às 15h do dia da partida, quarta-feira (15). A venda de ingressos para o duelo começará em breve. As equipes se enfrentam às 19 horas, na Arena Castelão.