Ceará volta a perder em casa após quase quatro meses de invencibilidade

No último domingo (1º), após perder por 1 a 0 para o Atlético-GO, o Ceará voltou a ser derrotado como mandante após uma sequência de oito jogos de invencibilidade diante de seu torcedor. A última derrota em casa havia acontecido no dia 10 de junho, para o CRB.

Legenda: O Ceará foi derrotado em casa neste domingo pela Série B para o Atlético/GO Foto: KID JUNIOR / SVM

Em um período de quase quatro meses - entre os dias 10 de junho e 1º de outubro - o Vovô não perdeu jogando em casa. No intervalo, foram oito partidas disputadas diante de seu torcedor, conquistando cinco vitórias e três empates.

SEQUÊNCIA DO CEARÁ COMO MANDANTE

Ceará 1 x 3 CRB | 10 de junho | DERROTA

Ceará 0 x 0 Avaí | 28 de junho | EMPATE

Ceará 3 x 0 Botafogo-SP | 7 de julho | VITÓRIA

Ceará 1 x 0 Vila Nova | 19 de julho | VITÓRIA

Ceará 1 x 1 Ituano | 28 de julho | EMPATE

Ceará 1 x 0 ABC | 6 de agosto | VITÓRIA

Ceará 1 x 1 Ponte Preta | 20 de agosto | EMPATE

Ceará 1 x 0 Criciúma | 2 de setembro | VITÓRIA

Ceará 3 x 1 Londrina | 6 de setembro | VITÓRIA

Ceará 0 x 1 Atlético-GO | 1º de outubro | DERROTA

Em 15 jogos como mandante na Série B, o Vovô acumula 24 pontos, com sete vitórias, três empates e cinco derrotas. O aproveitamento do Alvinegro de Porangabuçu diante de seu torcedor na Segundona é de 53,33%.

O próximo compromisso do Ceará diante de seu torcedor será no dia 14 de outubro, pela 32ª rodada da Série B. O Vovô recebe o Sampaio Corrêa na Arena Castelão. Antes disso, visita o CRB, nesta sexta-feira (6), no Estádio Rei Pelé.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.