Ceará visita o Icasa para encaminhar classificação para a semifinal do Campeonato Cearense

O Ceará vem embalado no Campeonato Cearense após duas vitórias seguidas, sendo a última goleando o Caucaia por 6 a 1, entrando no G4 com 7 pontos, mesmo atuando com um time alternativo desde o início da 2ª Fase.

E hoje diante do Icasa, às 20 horas no Domingão, em Horizonte, o Alvinegro pode encaminhar sua classificação para as semifinais do Estadual, restando apenas 3 rodadas.

Hoje o Vovô abre o G4, com 7 pontos e tem 2 de vantagem para o Pacajus, 5º colocado. Uma vitória hoje e uma derrota do adversário direto encaminharia a vaga alvinegra. Já o Icasa ainda não pontuou e está praticamente eliminado.

Para o duelo de hoje contra o Verdão, o Vovô pode ter um time ainda mais reforçado. Se diante de Pacajus e Crato a equipe foi praticamente a Sub-23, já no último domingo reservas imediatos, ainda que jovens, como João Ricardo, Buiú, Gabriel Lacerda, Marthãn, Kelvyn e Rick, que se juntaram a Felipe Baixola ao time e fizeram uma grande partida.

Reforços?

Com o fim da participação na Copa do Nordeste no último sábado com o vice-campeonato, jogadores que ficaram no banco diante do Bahia podem aparecer, como Klaus, Jorginho, Marlon e Cléber.

Assim, o time comandado por Daniel Azambuja pode ter jogadores experientes, em uma mescla interessante com a garotada, como Buiú, Alessandro, Geovane, Rick.