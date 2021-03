Ceará visita Altos-PI em Teresina; veja o que está em jogo e prováveis escalações

Líder do Grupo A com 4 pontos, o Ceará volta a campo pela Copa do Nordeste neste sábado (13) contra o Altos/PI, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela 3ª rodada da fase de grupos da Lampions. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.

O Alvinegro de Porangabuçu ainda não perdeu na competição e vem de uma vitória convincente sobre o Vitória/BA, no último sábado (6), por 3 a 1. Saulo Mineiro foi o grande destaque do Vovô na partida, anotando dois gols.

A equipe do Altos, por sua vez, iniciou a Copa do Nordeste oscilando. A vitória diante do Confiança, na primeira rodada, deixou a equipe na liderança do Grupo A. Porém, no último sábado (6), o revés sofrido diante do Treze/PB, fez a equipe cair na tabela de classificação. Agora, o Jacaré ocupa a 3ª posição com três pontos.

Retornos Importantes

Legenda: Técnico Guto Ferreira terá todo o grupo à disposição Foto: Thiago Gadelha/SVM

A semana do alvinegro foi de retornos. Após a volta dos zagueiros Tiago Pagnussat e Luiz Otávio e do volante Sobral, na semana passada, foi a vez do volante Charles e do meio-campista e destaque do Ceará na última temporada, Vina, retornarem ao CT de Porangabuçu.

O técnico Guto Ferreira já tem todos os atletas regularizados no BID da CBF e à disposição, com exceção do lateral-direito Gabriel Dias, que foi anunciado nesta sexta-feira (12).

Altos/PI

Legenda: Equipe mantém mesmo esquema tático desde à Série D do ano passado Foto: Divulgação/AA Altos

Após o revés sofrido diante do Treze/PB, no último sábado (6), o Altos teve semana cheia para corrigir os erros e se preparar para o duelo diante do Ceará, que é tratado como o "adversário mais difícil" pela comissão técnica e jogadores do Jacaré.

O técnico Fernando Tonet poderá contar com o atacante Gláucio, que foi regularizado no BID e está à disposição. Porém, o trio de ataque deverá permanecer o mesmo das últimas duas rodadas: Klenisson, Manoel e Betinho.

A equipe do Altos tem como característica manter o mesmo esquema desde a Série D de 2020, há 33 partidas, com mexidas apenas por lesão ou suspensão.

Ficha Técnica

Altos x Ceará – 3ª rodada da Copa do Nordeste 2021

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina

Data: 13/03/2021

Horário: 16 horas (Brasília)

Árbitro: Francisco Carlos Nascimento (AL)

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Diário do Nordeste (tempo real)

Provável Altos: Marcelo; Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Dos Santos, Ray e Juninho Arcanjo; Klenisson, Manoel e Betinho. Técnico: Fernando Tonet.

Provável Ceará: Richard; Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda, Kelvyn; Pedro Naressi, William Oliveira, Marlon, Felipe Silva; Saulo Mineiro e Felipe Vizeu. Técnico: Guto Ferreira.