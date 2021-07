Ceará viaja para enfrentar o Fluminense sem Saulo Mineiro, mas com três novidades

O Ceará tem um desfalque considerável para enfrentar o Fluminense, às 21h30min desta quarta-feira (7), pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Guto Ferreira não poderá contar com o atacante Saulo Mineiro, artilheiro do time na temporada, com oito gols marcados. O Sistema Verdes Mares apurou que o atacante não embarcou com a delegação alvinegra para o Rio de Janeiro.

Saulo tem sido alvo de especulações sobre uma possível negociação para o futebol japonês.

O Ceará não se posiciona sobre jogadores relacionados e apenas deverá se posicionar oficialmente sobre a situação uma hora antes da partida, quando divulgar a escalação para o jogo e o boletim do Departamento Médico.

Novidades no Ceará

Se Saulo Mineiro está fora, outros três jogadores aparecem como novidades na lista de relacionados. O primeiro atua no sistema defensivo. O zagueiro Klaus está recuperado da Covid-19, retomou os treinamentos e voltou a ser relacionado. Ele será opção para a defesa.

Além dele, os centroavantes Cléber e Jael também foram relacionados. Cléber volta a ficar à disposição após ter ficado de fora do duelo contra o Juventude, por ter sido expulso no jogo anterior, contra o Bragantino.

Já Jael havia ficado de fora da última viagem, exatamente para encarar o líder do Brasileirão. Na ocasião, o Ceará afirmou que "depois de lesão e período de inatividade por conta da covid-19, para melhorar respostas físicas, CESP e comissão técnica optou por um período maior de recondicionamento e fortalecimento muscular. O atleta possui condições de jogo, mas o planejamento atual é que jogue uma vez por semana".