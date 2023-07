Ceará embarca para jogo contra o Mirassol; veja lista de relacionados

O Ceará embarcou no início da tarde desta sexta-feira (14) para enfrentar o Mirassol, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe vai enfrentar o time paulista com algumas novidades. Willian Maranhão, que estava no departamento médico, retorna entre os relacionados.

Entre os que não embarcaram para São Paulo, estão os atacantes Cléber e Erick Pulga. No entanto, nenhum dos atletas que entraram como titular na partida contra o Botafogo-SP ficou de fora da lista do técnico Guto Ferreira.

A equipe realizou treinamento durante o período da manhã, no CT de Porangabuçu. O grupo foi dividido em dois para atividades focadas na marcação sob pressão e troca de passes, os outros treinaram finalização. A outra etapa o grupo trabalhou treino tático.

Ceará e Mirassol se enfrentam neste domingo (16), a partir das 15h30 (de Brasília), no estádio José Maria. O duelo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS:

GOLEIROS: Bruno Ferreira e André Luiz

LATERAIS: Warley, Formiga, Michel Macêdo e Barcelos

ZAGUEIROS: Tiago Pagnussat, Léo Santos, David Ricardo e Gabriel Lacerda

MEIAS: Caíque Gonçalves, William Maranhão, Richardson, Guilherme Castilho, Jean Carlos, Zé Ricardo e Chay

ATACANTES: Bissoli, Hygor Cléber, Janderson e Nicolas

NÃO VIAJARAM