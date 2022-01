Ceará vence três categorias do Brand Bola Awards 2021, referência no marketing esportivo brasileiro

O Ceará Sporting Club atravessa um momento de ascensão no diálogo com o torcedor e se consolidou como marca além do futebol profissional através de ações de engajamento nas redes sociais. Assim, o clube teve o reconhecimento fora de campo e conquistou três das quatro categorias que esteve concorrendo no prêmio Brand Bola Awards da temporada de 2021.

A premiação destaca as melhores iniciativas de marketing do Brasil. Na atual edição, o Vovô venceu como: melhor Departamento de Marketing, melhor social media de clube e melhor atleta nas redes sociais, quando foi representado pelo meia alvinegro Vina.

Ao todo, mais de 45 mil votos foram contabilizados na votação dos finalistas. O Brand Bola é uma plataforma de conteúdos focada em marketing no futebol e anualmente organiza o prêmio da temporada na área.

Confira os vencedores do Brand Bola Awards 2021:

Melhor ação de clube: Manto da Massa | Atlético-MG (2.937 votos - 46%)

Melhor social media de clube: Ceará (2.772 votos - 50%)

Melhor ação social de clube: Camisa LGBTQI+ | Vasco (1.825 votos - 35%)

Melhor designer de clube: José Augusto | Atlético-MG (3.696 votos - 65%)

Melhor agência de marketing esportivo: Ent to End (1.921 votos - 37%)

Melhor departartamento de marketing de clube: Ceará (2.774 votos - 43%)

Melhor atleta nas mídias: Vina | Ceará (2.447 votos - 39%)

Melhor profissional de marketing esportivo: Bruno - End to End (1.466 votos - 35%)