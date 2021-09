Ceará vence São Paulo de virada pelo Brasileiro Sub20

O Ceará conquistou neste domingo (5), uma grande vitória pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Com gols de Matheus Índio e Jhoninha, o Vozão bateu o líder São Paulo no Morumbi e manteve-se vivo na briga pela classificação para a 2ª Fase.

O São Paulo começou melhor e deu trabalho para o goleiro João Fernandes. Com belas defesas, o arqueiro alvinegro conseguiu assegurar o placar de 0 x 0 até os minutos finais do primeiro tempo, quando Vitinho fez 1 a 0 para o time da casa.

No intervalo, o treinador do time paulista, Alex, fez mudanças no esquema defensivo em busca de assegurar o resultado construído e Juca, por sua vez, empurrou o Ceará para o ataque. As duas escolhas favoreceram o treinador alvinegro.

Com seu time recuado, os donos da casa passaram a tomar pressão pelas laterais e, ainda nos primeiros minutos, Rafinha, camisa 18 do Vozão promovido na etapa complementar, sofreu pênalti. Matheus Índio bateu com categoria e empatou: 1 a 1.

Virada

Sob pressão do forte setor ofensivo alvinegro, poucos minutos depois, o São Paulo viu o jogo virar de lado. Aos 20 minutos, Denilson levantou para dentro da grande área na cabeça de Jhoninha, que escorou e colocou no ângulo, tirando qualquer chance de defesa. São Paulo 1 x 2 Ceará.

O resultado deixou o Vovô em 14º com 17 pontos, e ainda com chances de alcançar o G-8. O São Paulo é o líder com 30.

No próximo compromisso pela competição nacional, a equipe alvinegra enfrenta a Chapecoense, no CT CIdade Vozão, no próximo domingo, 12/09.