Ceará vence Sampaio e se classifica para segunda fase da Copa do Brasil de Futsal

Com domínio em quase toda a partida, o Ceará venceu o Sampaio Futsal por 3 a 1 e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil de Futsal. O jogo foi disputado no Ginásio Vozão, e teve os gols de Vini, Jeffin e Domar. Na sequência, o próximo adversário sairá do confronto entre JES Futsal e Balsas Futsal.

A agressividade deu o tom do início da partida, com o Ceará tomando a iniciativa e forçando o Sampaio Futsal a se defender. As chances de gol foram aparecendo e o Alvinegro abriu o placar com o ala Vini, em rebote do goleiro. No segundo tempo, com a mesma intensidade, o segundo gol veio com chute forte de Vini, desviado por Jeffin para o fundo das redes.

Atrás no placar, o Sampaio saiu mais para o jogo e colocou um goleiro linha em quadra. A estratégia deu mais posse de bola, mas deixou a defesa vulnerário para o terceiro tento do Alvinegro. O ala Domar aproveitou roubada de bola e guardou. O gol de honra dos visitantes foi de Markinhos.

O técnico do Ceará, Deividy Hadson, destacou a importância da vitória em uma competição que "é uma final todo jogo".

"Importância grande porque são nossos dois primeiros jogos do ano. Estamos ainda em ritmo aquém do que podemos chegar e o grau de dificuldade do jogo a gente sabia que seria alto, pela qualdiade, voce vê que a equipe deles tem muita qualidade, mas a gente suportou bem".

Ficha técnica:

Ceará x Sampaio Futsal

Local: Ginásio Vozão

Data: 16 de maio de 2021

Horário: 10h

Árbitros: Marcos Brigido e Anderson Lima

GOLS: Vini, Jeffin e Domar (CEA); Markinhos

Escalações



Ceará: Bruno Lambão; João César (Jeffin) , Gabriel (Railton), Domar (Vini) e Dedezinho (Erverson). Técnico: Deividy Hadson

Sampaio Futsal: Edgar; Profeta, Fredson, Vitinho e Sula . Técnico: Júnior Cearense