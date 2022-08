Futebol feminino do Ceará vence no agregado e está na final do Campeonato Brasileiro Série A2

O Ceará empatou com o Real Ariquemes em 2 a 2, neste sábado (27), no Estádio Valerião, em Rondônia, e garantiu vaga inédita na final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Annaysa e Nath Pitbull marcaram para as alvinegras, enquanto Kesia e Gabrielle balançaram as redes em favor do time rondoniense.

No duelo de ida, as Meninas do Vozão haviam vencido por 1 a 0. No agregado, as alvinegras venceram por 3 a 2.

Na final, o Ceará enfrentará o Athletico-PR. Os duelos estão previstos para os dias 10 e 19 de setembro. Local e horário serão divulgados posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em 2023, as alvinegras disputarão a Série A1 do Campeonato Brasileiro.

Veja campanha do Ceará no Brasileirão Feminino Série A2

Botafogo-PB 0 x 5 Ceará (1ª rodada)

Ceará 2 x 1 Fortaleza (2ª rodada)

UDA-AL 0 x 2 Ceará (3ª rodada)

Ceará 4 x 0 UDA-AL (4ª rodada)

Fortaleza 2 x 2 Ceará (5ª rodada)

Ceará 1 x 1 Botafogo-PB (6ª rodada)

JC-AM 2 x 4 Ceará (quartas de final)

Ceará 4 x 1 JC-AM (quartas de final)

Ceará 1 x 0 Real Ariquemes (semifinal)

Real Ariquemes 2 x 2 Ceará (semifinal)

