Ceará vence Pacajus e avança para final do Campeonato Cearense de Futsal 2020

O Ceará está na final do Campeonato Cearense de Futsal 2020. Atual campeão, o Vovô garantiu vaga após bater o Pacajus por 6 a 3, ontem, no Centro de Formação Olímpica (CFO), pela segundo jogo da semifinal. No placar agregado: 12 a 8 para o Alvinegro.

A partida, transmitida pela TV Diário com narração de Mateus Aragão, foi um repertório técnico da bola pesada. Após protagonizar 6 a 5 na ida, os dois times foram montados para buscar o resultado desde os minutos iniciais.

Em quadra, os gols que garantiram vaga do Ceará na decisão foram de Samuelkson, Gugu (2x), Rafinha e Juninho (2x). Os visitantes conseguiram descontar com Allerson, Sapinho e Rafinha (contra).

Partida movimentada

Legenda: Em nova final, o Ceará é o atual campeão do Campeonato Cearense Foto: divulgação / Ceará

Na final também da Copa do Brasil, em decisão com o Dois Irmãos/PR, o Ceará iniciou o compromisso estadual adiantando as linhas. Apesar da vantagem do regulamento, o time alvinegro buscou a pressão desde o início para resolver o mata-mata.

Logo no 1º minuto, Gugu bateu da entrada da área e deixou o Vovô na frente. Em losango, os comandos de Daividy Hadson trocavam passes em velocidade.

A postura foi explorada pelo Pacajus em transições rápidas. O Índio se fechou e buscou avanços dos extremos, principalmente com lançamentos do goleiro Jefferson.

A estratégia teve efeito imediato. Em pênalti cometido por Son, Sapinho converteu e diminuiu. Na sequência, Allerson matou no peito e finalizou na saída de Lambão: virada dos visitantes no CFO.

O placar de 2 a 1, que deixaria a decisão nos pênaltis foi revertida rapidamente pelo Ceará. O plantel acelerou a rotação e encurralou o adversário.

Com presença de área, o pivô [TEXTO]Samuelkson antecipou os marcadores e deixou tudo igual aos 12. Cinco minutos depois, um lance ensaiada culminou em golaço de Juninho.

No momento em que pareceu atordoado, o Pacajus cedeu espaço e foi vazado mais uma vez por Gugu. O capitão alvinegro fez grande lance individual, tabelou na frente do arqueiro rival e fez 4 a 2.

Desperdício de talento

Legenda: O Ceará venceu o Pacajus com placar agregado de 12 a 8 Foto: Marcelo Vidal / cearasc.com

O placar favorável e a Copa do Brasil pela frente deixaram o Ceará desacelerar na etapa final. O Pacajus tentou diminuir e, por vezes, parou nas intervenções de Lambão.

O ímpeto passou e o Vovô começou a administrar o resultado. Nas investidas, uma sequência de gols perdidos.

Eric, Itambé, Wepe e Neném criaram chaves e não converteram. Até que uma perde de posse do goleiro linha deixou a meta livre para Rafinha marcar: 5 a 2. Nos minutos finais, Juninho conseguiu novo tento, enquanto Rafinha fez contra, fechando o marcador.

Nova semifinal

A outra semi tem BNB/Guerreirinhos e José Romão (Sobral). Na ida, o time da Capital venceu por 2 a 1. O confronto ocorre no domingo (13), no ginásio Paulo Sarasate, às 15h40. A TV Diário transmite tudo ao vivo.