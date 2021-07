Ceará vence o Fortaleza pela ida das semifinais da Copa Estado de Futsal

O Ceará largou na frente por uma vaga para as finais da Copa Estado de Futsal ao vencer o Clássico-Rei. Com gols de Wepe, Sapinho e Muel o Alvinegro derrotou o Fortaleza por 3 a 2 e abriu vantagem no confronto.

O Vozão começou o jogo forçando o jogo ofensivo. Logo nos primeiros minutos criou chances com Gabriel, Levy e Muel, mas marcou o primeiro gol com Wepe, que fez bela jogada individual e finalizou sem chances para o goleiro Assis. Com a vantagem no placar, o Ceará controlou o resultado até o apito final da primeira etapa.

No início do segundo tempo, logo aos 10 segundos, o ala Sapinho ampliou o placar com belo toque por cima do goleiro. Na sequência, o Fortaleza reagiu e conseguiu o empate com Gustavo e Pimpolho.

Gol da Vitória

Com a igualdade, o Ceará pressionou e acertou a trave em três oportunidades. O gol da vitória veio a um minuto do final do jogo: Levy serviu Muel, que deslocou o goleiro, marcou o terceiro.

O jogo da volta entre as equipes acontece no próximo domingo, 25/07, às 11 horas, no Ginásio Paulo Sarasate.