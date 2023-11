Ceará vence o Fortaleza no PV e conquista o bicampeonato Cearense Sub-15

O Ceará sagrou-se campeão cearense Sub-15 nesta quarta-feira (15). O Alvinegro venceu o Fortaleza por 2 a 0 no Estádio Presidente Vargas, conquistando o bi-campeonato na categoria. Os gols do título foram marcados por Neto e Gustavo Lima.

Foi o 3º titulo do Vovô, que já havia levantado a taça em 2015 e 2022. A conquista também marcou a primeira de Tiago Alves como técnico de futebol. Anunciado no último mês de agosto como treinador da categoria, Tiago é ex-zagueiro do clube.

"Graças a Deus, esse título corou o trabalho. Esse é meu primeiro trabalho como treinador, vindo dessa transição de atleta para treinador. Assumindo a categoria Sub-15, eu agradeço a oportunidade que me foi dada desde a presidência até todos os funcionários. Foi tudo muito árduo, uma luta muito difícil, mas Graças a Deus terminamos com a campanha ótima”, disse.

Legenda: Tiago Alves foi zagueiro do Ceará e conquistou seu 1º título como treinador Foto: Michael Douglas/Ceará SC

Como foi o jogo

O clássico começou com o Ceará pressionando. Aos cinco minutos, o Vovô teve a boa chance, quando Ernesto mandou em direção ao gol e o goleiro Ihuri fez a defesa. Logo na sequência, o Vozão se fez presente novamente no ataque e balançou as redes, com gol anotado pelo centroavante Neto.

Aos 30 minutos, em jogada de contra-ataque, o Vozão teve a chance de ampliar após jogada de Miguel. Apesar da movimentação, a partida seguiu para o intervalo apontando a vitória parcial do Ceará.

Legenda: O Ceará foi superior e venceu com um gol em cada tempo de jogo, conquistando o título Foto: Michael Douglas/Ceará SC

Na volta do intervalo, coube ao Alvinegro a manutenção do resultado e a criação de jogadas ofensivas em busca da ampliação do placar. Aos 23 minutos, após lançamento de Marcos Vinicius para a área, Gustavo Lima cabeceou para as redes, marcando o segundo gol e garantindo o título.

Campanha

Durante a competição, o Ceará liderou a primeira fase, com 24 pontos. Nas quartas de final, eliminou a equipe do São Gerardo/CE após vencer os dois confrontos. Na semifinal, em partida única, o Alvinegro bateu a equipe do Aliança e carimbou o passaporte rumo à final.

Títulos na base

A conquista de 2023 trouxe para a galeria alvinegra o terceiro título de Campeão Cearense Sub-15. Vale lembrar que na atual temporada a base alvinegra conquistou os títulos estaduais nas categorias Sub-20, Sub-17, além do Feminino Sub-17.