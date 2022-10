Ceará vence nos pênaltis e confirma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

O Ceará venceu o Náutico nos pênaltis e garantiu classificação para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A partida de volta do duelo entre as equipes nordestinas aconteceu na tarde deste sábado (8), no CT Cidade Vozão, em Itaitinga, e sacramentou a passagem do Alvinegro para a próxima fase do torneio.

Na última quarta-feira (5), Náutico e Ceará haviam entrado em campo para disputar o jogo de ida das oitavas de final. Jogando nos Aflitos, o Vovô acabou sendo derrotado por 3 a 1 e viu a classificação ficar mais distante. No jogo de volta, disputado neste sábado (8), a equipe conseguiu reverter a vantagem do Timbu, vencendo também por 3 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis, melhor para o Ceará, que avançou no torneio nacional.

O destaque da classificação foi o goleiro Cristian, do Ceará. Nas penalidades, o arqueiro alvinegro defendeu três cobranças e ajudou o seu time a garantir a vaga nas quartas de final.

Na primeira fase da competição, o Ceará havia eliminado o Confiança-PB, após vencer a equipe paraibana pelo placar de 6 a 3, jogando também no CT Cidade Vozão, em Itaitinga. O Alvinegro agora aguarda a definição de seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, bem como as datas, locais e horário dos confrontos.