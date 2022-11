Ceará vence Jijoca e termina 1ª fase do Campeonato Cearense de Futsal na liderança

Na noite desta terça-feira (1), o Ceará venceu o Jijoca por 5 a 3, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense de Futsal, fechando a fase classificatória na primeira colocação geral com 21 pontos.

Os gols do Vozão na partida disputada no Ginásio Joaquim Domingos Neto, em Horizonte, foram marcados por Rafinha (2), Erverson, João César e Vinicius. Para o Jijoca, marcaram Bob, Domar e Felipe Pelanca.

O jogo foi disputado em Horizonte após a suspensão do jogo no Ginásio Joel Carlos, em Jijoca de Jericoacoara, após um jogador do Ceará ser agredido por um torcedor do Jijoca.

Nas quartas de final, o Time Alvinegro enfrenta o Paracuru. A FCFS define amanhã as datas do confronto.

O JOGO

O Ceará começou a partida pressionando o Jijoca, mas viu o adversário abrir o placar com Bob. Mesmo com maior volume de jogo, o Alvinegro não conseguiu empatar a partida na primeira etapa e foi para o intervalo com desvantagem no placar.

No segundo tempo, o Vozão empatou a partida com Rafinha. Logo em seguida, o Jijoca passou a frente com Domar. Mesmo com o resultado adverso, o Vovô cresceu na partida e empatou com Erverson, e virou o marcador com João César.

Em cobrança de tiro livre, o ala Vinicius ampliou o resultado favorável para o Alvinegro. O Jijoca ainda diminuiu com Felipe Pelanca, mas o ala Rafinha marcou o seu segundo gol na partida e o quinto do Vozão, fechando o placar em 5 a 3.

Veja como foi o jogo

