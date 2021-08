Ceará vence Grêmio pelo Brasileiro de Aspirantes e assume liderança do Grupo A

O Ceará venceu o Grêmio por 2 a 0 na Cidade Vozão, na tarde desta quinta-feira (26) , pela 2ª rodada da 2ª fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e assumiu a liderança do Grupo A, com 4 pontos.

Reforçado pelos atacantes Jael e Yoni González, que atuaram para ganhar ritmo de jogo, o time alvinegro venceu com gols de Pablo Danrley e Wendson.

O Ceará começou sob forte pressão tricolor. Antes dos dez minutos, o time gaúcho finalizou seis vezes e levou bastante perigo à meta do goleiro André Luiz. O Alvinegro passou a responder com Pablo Danrley e Wendson pela esquerda, mas de maneira bem cautelosa.

Gols

As frequentes subidas renderam um contra-ataque decisivo e o Vozão contou o talento de Yony Gonzalez e Danrley para abrir o placar. Em jogada digna de uma partida de futsal, os dois trocaram passes curtos na entrada da grande área. Danrley dominou a bola na perna esquerda e concluiu em gol.

Pablo Danrley voltou a ser decisivo na segunda etapa, mas dessa vez, servindo Wendson. Nos primeiros minutos, Yoni interceptou tentativa de levantamento na grande área e já lançou Danrley ao campo adversário. Desorganizada, a defesa gaúcha assistiu Wendson receber, dominar com a esquerda e bater no contrapé do goleiro Felipe, ampliando o placar.

Somadas às finalizações bem sucedidas do Ceará, o time alvinegro acabou superando o time adversário em volume de jogo e conquistou os três pontos dentro de casa, tomando do Grêmio a dianteira do grupo A.

O time de Aspirantes do Vozão volta a jogar dentro de casa, na próxima quinta-feira (2), contra o lanterna Figueirense.