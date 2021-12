Ceará vence Fortaleza por 2 a 1 no duelo de ida da final do Campeonato Cearense Feminino

O Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 1 nesta quarta-feira (1º), no CT Ribamar Bezerra, pelo duelo de ida da final do Campeonato Cearense Feminino 2021. Michele e Annaysa marcaram para as alvinegras, enquanto Laís descontou para as Leoas.

O resultado manteve a invencibilidade alvinegra na competição: oito vitórias em oito jogos, com 39 gols marcados e apenas dois sofridos. As Leoas, no entanto, conheceram sua 3ª derrota no certame, sendo a 2ª para o Ceará.

A grande decisão acontece no domingo (5), às 09h (horário de Brasília), no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga. Para sagrar-se campeão, o Ceará precisa de uma vitória ou um empate. Para o Fortaleza, apenas a vitória por dois gols de diferença interessa.