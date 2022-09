Ceará vence Fortaleza no PV e assume liderança da 2ª fase do Campeonato Cearense Sub-20

O Ceará venceu o Fortaleza nesta segunda-feira (19) por 2 a 1, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), pela 5ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense Sub-20. David Ricardo e Afonso (contra) marcaram para o time alvinegro, enquanto Carlos Daniel descontou para o Tricolor do Pici.

Com a vitória no Clássico-Rei, a equipe de Marcos Valadares reassumiu a liderança da competição. Com 12 pontos, soma quatro vitórias e uma derrota em cinco partidas, com 26 gols marcados e apenas três sofridos.

A equipe leonina, por sua vez, figura na vice-liderança, também com 12 pontos, mas com saldo de gols inferior ao arquirrival (23×16).

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Juazeiro, na Cidade Vozão, e o Fortaleza duela contra o Pacajus, no CT Ribamar Bezerra. Os duelos acontecem na quinta-feira (22), às 09h30 (horário de Brasília).

Veja classificação da 2ª fase do Campeonato Cearense Sub-20

Ceará | 12 pontos Fortaleza | 12 pontos Floresta | 11 pontos Pague Menos | 9 pontos Juazeiro | 7 pontos Terra e Mar | 4 pontos Arsenal | 3 pontos Pacajus | 0 pontos

