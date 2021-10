Ceará vence Fortaleza no Clássico-Rainha e se isola na liderança do Campeonato Cearense Feminino

O Ceará conquistou uma importante vitória nesta segunda-feira (25), no Estádio Franzé Morais (Cidade Vozão), ao vencer o arquirrival Fortaleza, por 1 a 0, no Clássico-Rainha válido pela 3ª rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense Feminino. A lateral-direita Rafa marcou o único gol da partida.

Com o resultado, as Alvinegras mantiveram o 100% de aproveitamento e se isolaram na liderança do certame estadual, com nove pontos conquistados em três partidas, além de terem assegurado vaga na semifinal com duas rodadas de antecedência. O Fortaleza, por sua vez, figura na 3ª colocação, com seis pontos.

As equipes voltam a campo no domingo (31), às 15h30, pela 4ª rodada. O Ceará enfrenta o Menina Olímpica, no Estádio Franzé Morais, enquanto o Fortaleza encara o São Gonçalo, no CT Ribamar Bezerra.