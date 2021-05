Ceará vence Crato e entra no G4 do Campeonato Cearense

O Ceará venceu a primeira partida na 2ª Fase do Campeonato Cearens e entrou no G4. O Vozão, jogando com seu time Sub-23, bateu o Crato por 1 a 0 no estádio Vovozão, entrando na zona de classificação para as semifinais. O Alvinegro chegou a 4 pontos, ultrapassando o Crato, com 3.

O gol do Ceará foi marcado por Felipe Silva, o Baxola, que vem liderando esse promissor time de garotos do Vozão. Hoje, a equipe alvinegra foi comandada por Juca Antonello, que foi volante do Ceará em 2011 e 2012 e dirige o Sub-17 do Vozão.

O Ceará começou o jogo com mais posse e pressionando o Azulão. A jovem equipe alvinegra chegava em velocidade ao ataque, mas não conseguia finalizar.

Assim, quem criou a primeira chance do jogo foi o Crato, aos 12 minutos, com o goleiro André Luiz espalmando chute de Rafael. O Alvinegro respondeu logo depois, aos 16, em chute cruzado de Denilson que Dida defendeu.

A partir daí o Ceará passou a jogar melhor, pressionar, mas sem levar mais perigo ao gol de Dida. Até que aos 36 minutos, Natan avançou na área, foi derrubado por Mateus: pênalti. Na cobrança, Felipe Silva bateu bem e abriu o placar para o Vozão.

Na última chance do 1º tempo, Marquinhos fez bela jogada pela esquerda, driblando três marcadores mas Dida evitou o golaço.

Vitória

No 2º tempo, os garotos do Vozão continuaram em bom ritmo, liderados pela experiência e técnica de Felipe Silva.

As chances não eram muitas no jogo, mas quem chegava com mais perigo era o Ceará, que teve chance de ampliar com João, mas Dida defendeu. Na cobrança de escanteio, Alan colocou pra dentro, mas a arbitragem marcou impedimento.

O Crato, que voltou para o 2º tempo mais faltoso e foi advertido com 3 cartões amarelos seguidos, teve sua situação complicada ao Rychelmy levar o segundo cartão amarelo e ser expulso, aos 30 minutos.

A partir daí o Crato se lançou todo ao ataque, assustou nas jogadas aéreas, mas o Vozão se defendeu bem e conquistou sua primeira vitória no Estadual.