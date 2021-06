Ceará vence Botafogo-PB na Série A2 do Brasileirão e mantém sequência de invencibilidade

O futebol feminino alvinegro entrou em campo na tarde deste sábado (5) e venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, em jogo válido pela 4ª rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Ceará se consolidou na liderança do Grupo C da competição nacional. Os gols do Vozão foram marcados por Thayslane e Mari Machado, no Estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão, em Itaitinga.

O jogo

A partida começou tensa. Logo no primeiro minuto de jogo, Regi cruza na área e a bola desvia na defesa do Ceará. Gol para as visitantes. Apesar das muitas chances perdidas pelo Alvinegro na primeira parte da partida, a virada só veio na etapa complementar. Aos 21 minutos, Rafa cobra falta na cabeça de Thayslane, que desvia e iguala o marcador.

A pressão continuou. Quatro minutos depois, após jogada de Michele Carioca, Mari aproveita confusão dentro da área do Botafogo e empurra para o fundo das redes. As visitantes até ameaçaram reação, mas não conseguiram buscar o empate.

Classificação

Os gols de Thayslane e Mari confirmaram a quarta vitória do Alvinegro na competição, agora com 12 pontos. O próximo compromisso das Meninas do Vozão será no dia 18, fora de casa, contra o Santos Dumont-SE.