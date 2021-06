Ceará vence Botafogo-PB e larga em vantagem nas oitavas de final da Série A2

O Ceará estreou com vitória nas oitavas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Enfrentando o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, a equipe de Jorge Victor venceu por 2 a 1. Karen e Michele Carioca marcaram os gols do alvinegro cearense, enquanto Rhay (contra) descontou para a equipe paraibana.

Atuando fora de casa, a equipe cearense se impôs desde o primeiro minuto e conseguiu o gol cedo com Karen, aos 3' do 1° tempo. No final da etapa, aos 42, Michele Carioca ampliou o marcador.

As paraibanas descontaram no início do 2° tempo, com Lucilene, mas não conseguiram reverter a desvantagem no placar final.

Com o resultado, o Ceará garante classificação às quartas de final com um empate. O duelo decisivo acontece no sábado (3), às 15h, na Cidade Vozão.