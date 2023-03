Ceará vence Atlético/MG na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20

O Ceará estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vozão venceu o Atlético/MG por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (1), na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)., o Ceará recebeu a equipe do Atlético Mineiro e venceu por 2 a 1. A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Fernando e Pablo marcaram os gols do Vozão.

Com o resultado, o Vozão fatura os três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do elenco alvinegro será diante do Botafogo/RJ, fora de casa, dia 09, às 15 horas, no estádio CEFAT, em Niterói.

Como foi o jogo

Durante a partida, logo nos minutos iniciais, o Vozão teve a chance de abrir o placar. Em cobrança de falta, o lateral JV mandou em direção ao gol e bola seguiu para fora. Tomando conta do controle da partida, o Ceará investiu nos contra-ataques para povoar o campo adversário. Aos 34, o atacante Fernando aproveitou a assistência de Daniel Mazerochi e complementou para dentro das redes, colocando o alvinegro em vantagem no placar.

Na volta do intervalo, a partida seguiu com o Vovô pressionando o adversário. Aos 11 minutos, Pablo aumentou a vantagem com um golaço. O técnico Alison Henry promoveu algumas mudanças na equipe e o Ceará correu até aos últimos minutos na busca de ampliar o marcador.

Mesmo com a pressão alvinegra, a equipe adversária diminuiu o marcador ao final da partida com gol de Cadu.