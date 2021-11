Ceará vê semana cheia como diferencial para superar o Cuiabá no Castelão

O Ceará enfrenta o Cuiabá no domingo (7), às 20h30, no Castelão, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro buscando sua segunda vitória seguida em casa e se aproximar cada vez mais do G-8.

E com uma semana cheia para treinos após vencer o Fluminense por 1 a 0 no Castelão no dia 31, o clube espera chegar mais preparador e inteiro para o confronto. O adversário do Vovô, o Cuiabá, entrou em campo na quinta-feira (4), em jogo antecipado da 31ª rodada, e empatou com a Chapecoense em 0 a 0 na Arena Pantanal.

O preparador físico do Vovô, André Volpe, em entrevista à TV Vozão explicou os ganhos do elenco com a semana "cheia" de treinos.

André Volpe Preparador físico do Ceará Nesta semana, com um período maior, a gente consegue estruturar cargas de trabalho, recuperar mais atletas. Pudemos trabalhar a questão de força, intesidade, entre outras coisas

Para Volpe, os jogadores do Ceará estarão em nível atlético melhor ao não ter jogos no meio de semana. Ele só lamenta que o calendário não permita que isso aconteça sempre.

"É praticamente zerar a máquina. Claro que a gente não consegue isso em uma semana, mas os jogadores estarão em nivel atlético melhor, para desempenhar sua performance. Infelizmente o calendário não permite que essa semana não seja corriqueira. É aproveitar da melhor forma possível".