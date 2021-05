Ceará vai vacinar representantes da delegação nacional para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Atletas olímpicos e membros da delegação brasileira que representarão o País nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 serão vacinados contra a Covid-19. Ao todo, 1.266 pessoas no país receberão o imunizante da farmacêutica Pfizer, sendo 26 no Ceará.

O grupo receberá a vacina no Centro de Eventos, em Fortaleza, no período de 12 de maio a 21 de junho. O período é o necessário para contemplar a aplicação das duas doses da vacina, que tem intervalo estipulado de 21 dias entre primeira e segunda doses.

O Estado será o único do Nordeste a participar dessa operação, por meio da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) e Comando da 10ª Região Militar.

A Sesa esclarece que os imunobiológicos foram doados pela Pfizer, portanto, não foram retirados do total enviado às unidades federativas para a Campanha Nacional de Vacinação, e não afetarão o esquema vacinal em andamento dos grupos prioritários.

A logística de imunização está sendo articulada entre o Comitê Olímpico Internacional (COI) e os Ministérios da Saúde (MS) e da Defesa.

Jogos Olímpicos

Maior evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos de 2020 foram adiados para 2021 em decorrência do agravamento da pandemia no ano passado, e estão previstos para ocorrer de 23 de julho a 8 de agosto.