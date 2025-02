Ceará vai solicitar mudança do jogo contra o América-RN para o PV

Com a portaria da Secretaria do Esporte (Sesporte) que proíbe a realização de jogos no Castelão em um intervalo inferior a 66 horas, o Ceará vai solicitar a mudança da partida contra o América-RN, pela Copa do Nordeste, para o Estádio Presidente Vargas. O duelo está marcado para o dia 7 de março.

A decisão de transferir a partida para o estádio da Gentilândia evita um primeiro conflito com a Portaria da Sesporte, uma vez que no dia anterior haverá Fortaleza x Ferroviário no Castelão também pelo Nordestão. O documento de solicitação deve ser enviado para a CBF, organizadora do torneio, ainda nesta quarta-feira (26).

Outras partidas também podem ser transferidas do Castelão para o PV posteriormente, para atender a determinação do Governo do Estado. Os jogos de volta das semifinais do Campeonato Cearense, marcados para 8 e 9 de março, estão em xeque.

A Portaria 009/2025 diz que a remarcação das partidas deve ser feita pela organizadora da competição, mas a Federação Cearense de Futebol tem aguardado que clubes e Sesporte se entendam sobre o assunto.

JOGOS NO CASTELÃO

O Governo do Estado do Ceará assinou nesta terça-feira (25), uma portaria (n⁰ 009/2025) que determina intervalo mínimo de 66 horas entre as partidas realizadas na Arena Castelão. A medida, assinada pelo secretário de Esportes do Estado do Ceará, Rogério Pinheiro, visa a preservação e recuperação plena do gramado do estádio. A portaria será publicada no Diário Oficial do Estado de hoje e entra em vigor na data de sua publicação.

Rogério Pinheiro justificou a publicação da portaria pelo 'intenso calendário de jogos de competições Estaduais, Regionais, Nacionais e Internacionais, que ocasionam o sucessivo desgaste do gramado do Estádio Plácido Aderaldo Castelo e a consequente e simultânea necessidade de intervenção na aragem, replantio e manutenção da grama, sem dispor, contudo, do período mínimo necessário à sua fixação ao solo'