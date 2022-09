Ceará vai jogar contra os 5 times abaixo dele na classificação da Série A nos últimos 13 jogos

Restando 13 rodadas para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará está na luta por seu primeiro objetivo na competição: a permanência. Hoje em 15º com 28 pontos, o Vovô tem 8 adversários diretos (do 12º Fortaleza com 30 pontos ao 20º Juventude com 17) e ainda enfrentará os 5 que estão abaixo dele na tabela: Cuiabá (16º com 26), Coritiba (17º com 25), Avaí (18º com 24), Atlético/GO (19º com 22) e Juventude (20º com 18).

Contra estes 5 adversários abaixo dele, o Vovô conquistou 6 pontos: Cuiabá (0x0), Coritiba (1x1), Avai (1x0), Atlético/GO (1x1) e Juventude (0x1).

Confira os confrontos jogos do Ceará até o fim da Série A

10/09 - 16h30 - Ceará x Santos - Castelão

18/09 - 16h00 - Ceará x São Paulo - Castelão

27/09 - 19h00 - Coritiba x Ceará - Couto Pereira

01/10 - 19h00 - Ceará x América - Castelão

04/10 - 19h00 - Ceará x Goiás - Castelão

08/10 - 19h00 - Atlético Mineiro x Ceará - Mineirão

15/10 - 16h30 - Ceará x Cuiabá - Castelão

22/10 - 19h00 - Atlético Goianiense x Ceará - Antônio Accioly

25/10 - 19h00 - Internacional x Ceará - Beira-Rio

29/10 - 19h00 - Ceará x Fluminense - Castelão

05/11 - 21h30 - Corinthians x Ceará - Neo Química Arena

08/11 - 20h00 - Avaí x Ceará - Ressacada

12/11 - 20h00 - Juventude x Ceará - Alfredo Jaconi

*em negrito, rivais abaixo do Ceará na tabela da Série A

Chances

Os confrontos diretos poderão definir a vida do Alvinegro na Série A, em busca do objetivo inicial, para depois sonhar com uma vaga em competições internacionais.

Segundo o Chance de Gol, o Vovô tem 45.6 % de possibilidade de ir para a Sul-Americana, 4.2 % de rebaixamento e 0.3 % de Libertadores.

