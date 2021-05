Ceará vai com time alternativo e Ferroviário terá desfalques para Clássico da Paz

Após indefinições e muita conversa nos bastidores, Ferroviário e Ceará se enfrentarão mesmo às 15h30min desta quarta-feira (19), na Arena Castelão, pela semifinal do Campeonato Cearense. A data não era a preferida do Alvinegro, que pretendia a realização da partida após o duelo de quinta-feira (20), contra o Bolívar, pela Copa Sul-Americana. Com isso, o técnico Guto Ferreira mandará a campo uma equipe alternativa para o duelo do Estadual.

A prioridade do Vovô é a disputa da competição internacional, sobretudo pela ótima possibilidade de classificação. Atualmente, o Ceará é o líder do Grupo C, empatado em pontos com o Bolívar (ambos possuem cinco) e na frente pelo saldo de gols. Se vencer o confronto direto, ficará em situação muito confortável para garantir uma inédita e histórica chegada nas oitavas de final.

Pela proximidade das duas partidas, Guto poupará todos os titulares e também alguns jogadores importantes que geralmente entram no decorrer dos jogos. A tendência é de uma equipe bastante modificada, mais semelhante à que atuou em outros momentos do Estadual.

O desafio é maior ainda para o Alvinegro pela necessidade de vitória no tempo normal. Por ter realizado melhor campanha na fase classificatória, o Ferroviário joga pelo empate para avançar até a decisão.

Legenda: Equipes se enfrentaram na fase classificatória e o Ferroviário levou a melhor, vencendo por 2 a 1 Foto: Kid Junior

Ferrão com desfalques

Ao contrário do Ceará, o Ferroviário tem o foco total no Campeonato Cearense, única competição que disputa até o início da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra vem embalado pela boa campanha que fez na fase anterior, com cinco vitórias e dois empates, ficando invicto em sete jogos.

Inclusive, venceu o próprio Ceará por 2 a 1, em confronto direto das duas equipes, logo na primeira rodada.

O técnico Francisco Diá, porém, terá desfalques e não vai poder contar com força máxima para a importante partida. A tendência então é de que o Ferrão vá com mudanças para o duelo em busca de retornar à final do Estadual após quatro anos.

O goleiro Jonathan, o lateral-direito Polegar, o volante Wallace Rato, os meias Mauri, Juninho e Berguinho, além de Diego Viana, estão fora da partida. Por outro lado, Vitão e Richardson, que foram poupados do último jogo, devem voltar para a equipe titular.

A última vez que o Tubarão chegou a uma decisão de Campeonato Cearense foi em 2017, quando ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo próprio Ceará na final.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Cearense - Semifinal

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 19/05/2021

Horário: 15h30min

Transmissão: Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Ferroviário: Serjão, Marquinhos Carioca, Richardson, Vitão e Emerson, Sousa Tibiri, Marcos Vinícius (Felipe Macena), Reinaldo, Thiaguinho, Luís Henrique e Adílson Bahia (Wendson). Técnico: Francisco Diá

Ceará: Vinícius, Buiu, Alan Uchôa, Jordan e Alessandro; Geovane e Marthã; Felipe Baxola, Rick e David; Cléber. Técnico: Guto Ferreira.