Ceará vai a julgamento no STJD por confusão no Castelão na final da Copa do Nordeste

O Ceará será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira (14), às 11h30, pela confusão ocorrida no setor sul da arquibancada do Castelão, entre torcedores do Ceará e do Sport, na partida de ida da final da Copa do Nordeste.

O Vovô foi denunciado no artigo 213, I, e responderá por desordem na praça de desporto. A pena é de multa, entre R$ 100 e R$ 100 mil, mas se a gravidade dos atos for considerada de elevado grau ou causarem prejuízo ao andamento da partida, poderá ser aplicada a perda de mando de campo, de uma a dez partidas.

Como a torcida visitante contribuiu para a desordem, o Sport também foi colocado como réu pelo mesmo artigo. Na súmula da partida, o árbitro Caio Max Vieira-RN registrou o ocorrido em detalhes.

O texto redigido no documento diz: “No último minuto da partida, durante o processo de checagem do var, logo após o gol marcado pela equipe do Sport, foi percebido um confronto nas arquibancadas, através de arremessos de cadeiras, entre a torcida do Sport, que se encontrava no anel superior, e a torcida do Ceará, que se encontrava no anel inferior; ambas no setor sul da Arena Castelão. Após a chegada do policiamento, na tentativa de conter a situação, foram disparados tiros de borrachas em direção ao tumulto e consequentemente houve a contenção do confronto. Em seguida finalizei a partida após o tempo já ter sido exaurido. Informo ainda que não foi possível identificar qual das torcidas deu início ao ocorrido”.

Defesa Alvinegra

Em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, da rádio Verdinha FM 92.5, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, explicou que os torcedores que iniciaram o tumulto foram identificados e o clube vai usar os TCOs feitos, bem como as imagens da partida para tentar absolver o Vovô no julgamento.

"No caso específico do jogo do Sport, nós vamos nos valer das imagens, porque realmente a Polícia conseguiu contornar a situação. Na verdade, foi causado pela torcida do Sport e ela pode responder, mesmo fora de seu campo, pelas atitudes que cometeu. E nós tivemos no dia daquela final tanto na delegacia (de plantão, no Castelão) quanto no Juizado (do Torcedor), onde tivemos a felicidade de pegar esses infratores. Existiram cinco pessoas que responderam TCO e vão ser utilizadas. Ou seja, o Ceará identificou quem iniciou a situação toda, e com essas pessoas devidamente identificadas servirão como prova para poder nós tentarmos absorver o Ceará", disse.

Bandeira alertou, no entanto, que a torcida alvinegra precisa se conscientizar e não se envolver em confusões na arquibancada porque o Ceará perdeu o réu primário com o julgamento da confusão na partida contra o Cuiabá, na Série A de 2022, que culminou em oito jogos com portões fechados para o Vovô.

"É importante que a torcida esteja ciente que atitudes como essas devem ser evitadas. Nós sofremos agora uma punição, no ano passado, de oito jogos, foi dificílimo de liberar [...] e o Ceará não é mais primário, é bom que se frise isso, então se pegar um gancho desse podemos já ter de novo o estádio da gente com portões fechados", explicou.

Atraso de jogo

Os dois clubes também serão julgados pelo artigo 206, que significa atraso de jogo, e podem ser condenados a pagar de R$ 100 a R$ 1 mil por minuto. O árbitro registrou que Vovô e Leão da Ilha atrasaram três minutos cada.

