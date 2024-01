Ceará transmitirá estreia no Cearense em telão em sua sede

O Ceará anunciou, nesta sexta-feira (19), que irá transmitir em Carlos de Alencar Pinto (CAP) a estreia da equipe no Campeonato Cearense de 2024. O jogo entre Ceará e Maracanã, válido pela primeira rodada do estadual, será exibido em um telão na sede do clube. A partida acontece neste domingo (21), no Estádio Presidente Vargas (PV) às 17h30.

Conforme o clube, o evento terá início às 15h, antes mesmo da bola rolar. Além da transmissão da partida, o clube irá oferecer aos torcedores atração musical, stands de venda de comida e bebida e área infantil. A entrada é gratuita para sócios-torcedores e no valor de R$10,00 para aqueles que não são sócios.

PREÇOS ELEVADOS

A movimentação para o clube transmitir o jogo em sua sede, mesmo com a partida acontecendo em Fortaleza, aconteceu após uma discordância entre Ceará e Maracanã — mandante do jogo — sobre o valor dos ingressos para entrada no estádio Presidente Vargas.

O principal ponto que incomodou torcedores alvinegros foi o valor dos ingressos. Para a estreia dos clubes no Cearense 2024, todos os setores terão o mesmo valor, de R$80 a inteira e R$40 a meia. No mesmo dia da divulgação dos preços, o Ceará divulgou uma nota, em suas redes sociais, informando que “o clube estava buscando alternativas para tornar o valor do ingresso acessível aos torcedores alvinegros”.