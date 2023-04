Ceará transmite estreia na Série B contra o Ituano em sua sede

O Ceará irá transmitir em Carlos de Alencar Pinto (CAP) a estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogo entre Ituano e Ceará, válido pela primeira rodada da Segundona, será exibido em um telão na sede do clube. A partida acontece nesta sexta-feira (14), no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), às 21h30.

De acordo com o Ceará, o evento terá início às 19h, antes mesmo da bola rolar na estreia alvinegra na Série B. Além da transmissão da partida, o clube irá oferecer aos torcedores atração musical, stands de venda de comida e bebida e área infantil. A entrada é gratuita para sócios-torcedores e no valor de R$10,00 para aqueles que não são sócios.

RETORNO À SÉRIE B

O Ceará volta a disputar a Série B do Brasileirão após cinco temporadas consecutivas na elite do futebol brasileiro. O Vovô tem como principal objetivo o retorno à Série A e terá 38 rodadas para buscar alcançar a meta estipulada. Na última edição da Segundona disputada pelo Ceará, em 2017, o clube terminou na terceira colocação.