Ceará transfere duas partidas da Série B para o Presidente Vargas; veja jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu o pedido do Ceará e modificou o local de duas partidas do clube na Série B, as transferindo do Castelão para o Presidente Vargas.

Os jogos em questão são as partidas da 4ª e 6ª rodadas, contra Vitória (segunda como mandante) e Tombense/MG (terceiro como mandante), respectivamente. Assim, a partida da 2ª rodada, a primeira do Vovô como mandante, diante do Guarani de Campinas, no dia 22 de abril, foi mantida no Castelão.

Ceará tenta reversão de pena

Vale lembrar que o Ceará tenta reverter punição de 6 partidas de portões fechados na Série B, impostas pelo STJD ainda em 2022. Na última quarta-feira (12), o departamento jurídico do Ceará se manifestou a favor de converter a pena com três jogos com público de mulheres e crianças de até 12 anos, e os últimos 3 jogos convertidos em medidas sociais ou multa. Assim, se conseguir reverter a punição, os jogos contra Guarani, Vitória e Tombense já teriam torcida do Vozão no estádio. Segundo o clube, o STJD deve responder o pedido do Ceará na sexta-feira.



Veja modificações nos 2 jogos do Ceará na Série B



Ceará x Vitória/BA

De: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Para: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 10/05, quarta-feira (mantida)

Horário: 19h (mantido)

Motivo: Solicitação do clube mandante.

Ceará x Tombense/MG

De: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Para: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 13/05, sábado (mantida)

Horário: 18h15 (mantido)

Motivo: Solicitação do clube mandante.