Ceará teve prejuízo de quase R$ 300 mil nos últimos três jogos como mandante na Série B

O Ceará acumula um prejuízo de R$ 282.715,54 nos últimos três jogos como mandante na Série B do Brasileirão. Sem chances de acesso à Série A, o público nos jogos do Vovô diminuiu, o que foi sentido diretamente nas rendas líquidas das partidas.

O Alvinegro de Porangabuçu não tem uma renda líquida desde a 27ª rodada da Série B, quando venceu o Londrina por 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas. Desde então, foram três jogos em casa, todos eles com rendas líquidas negativas.

CEARÁ X ATLÉTICO-GO (30ª RODADA)

Público pagante: 11.088

Público não pagante: 57

Público total: 11.145

Renda bruta: R$ 90.868,00

Renda líquida: -(R$ 86.795,78)

CEARÁ X SAMPAIO CORRÊA (32ª RODADA)

Público pagante: 6.347

Público não pagante: 39

Público total: 6.386

Renda bruta: R$ 49.125,00

Renda líquida: -(R$ 85.859,20)

CEARÁ X SPORT (34ª RODADA)

Público pagante: 6.402

Público não pagante: 28

Público total: 6.430

Renda bruta: R$ 54.305,00

Renda líquida: -(R$ 110.060,56)

A realidade negativa, porém, não está restrita às últimas partidas. A média geral de renda líquida do clube na atual edição da Série B é de R$ -6.376,42 (negativos). O total de renda líquida do clube é de R$ -82.893,40 (negativos), em 13 jogos com a presença da torcida.