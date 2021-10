Ceará teve pior desempenho ofensivo na Série A contra o Juventude; veja os números

No empate sem gols diante do Juventude, no último sábado (23), o Ceará teve o pior desempenho ofensivo em toda a Série A do Campeonato Brasileiro, sob o comando de Tiago Nunes. O setor, inclusive, sofreu melhora após a chegada do técnico gaúcho em 30 de agosto.

Diante da equipe jaconera, o Alvinegro de Porangabuçu finalizou apenas quatro vezes na partida, com duas indo na direção do gol. Em 27 jogos na Série A, foi o menor número de arremates ao gol do adversário, superando os duelos contra Santos, pela 2ª rodada, e contra o América-MG, pela 18ª rodada, quando o Ceará arrematou apenas seis vezes, ainda sob o comando de Guto Ferreira.

Número de finalizações do Ceará na Série A:

Grêmio (1ª rodada): 12 finalizações (6 no gol)

Santos (2ª rodada): 6 finalizações (3 no gol)

Chapecoense (3ª rodada): 14 finalizações (6 no gol)

Bahia (4ª rodada): 13 finalizações (3 no gol)

Internacional (5ª rodada): 14 finalizações (2 no gol)

Atlético-MG (6ª rodada): 16 finalizações (8 no gol)

São Paulo (7ª rodada): 18 finalizações (7 no gol)

RB Bragantino (8ª rodada): 8 finalizações (3 no gol)

Juventude (9ª rodada): 12 finalizações (5 no gol)

Fluminense (10ª rodada): 7 finalizações (2 no gol)

Cuiabá (11ª rodada): 20 finalizações (7 no gol)

Athletico-PR (12ª rodada): 21 finalizações (4 no gol)

Sport (13ª rodada): 14 finalizações (nenhuma no gol)

Fortaleza (14ª rodada): 12 finalizações (4 no gol)

Atlético-GO (15ª rodada): 19 finalizações (5 no gol)

Corinthians (16ª rodada): 15 finalizações (6 no gol)

Flamengo (17ª rodada): 12 finalizações (5 no gol)

América-MG (18ª rodada): 6 finalizações (2 no gol)

Palmeiras (19ª rodada): 14 finalizações (5 no gol)

Grêmio (20ª rodada): 8 finalizações (1 no gol)

Santos (21ª rodada): 10 finalizações (4 no gol)

Chapecoense (22ª rodada): 24 finalizações (8 no gol)

Bahia (23ª rodada): duelo foi adiado e acontece nesta quarta-feira (27)

Internacional (24ª rodada): 16 finalizações (5 no gol)

Atlético-MG (25ª rodada): 11 finalizações (5 no gol)

São Paulo (26ª rodada): 12 finalizações (7 no gol)

RB Bragantino (27ª rodada): 23 finalizações (9 no gol)

Juventude (28ª rodada): 4 finalizações (2 no gol)

Legenda: Ceará e Juventude empataram em Caxias do Sul Foto: Israel Simonton/ Ceará

O desempenho inofensivo apresentado contra o Juventude foi resumido pelo colunista André Almeida como preocupante (confira a análise). Mais do que números estatísticos, o Ceará apresentou uma postura apática e o empate pode ser considerado lucro. Vale pontuar que desde que chegou, Tiago Nunes conquistou apenas uma vitória (contra a Chapecoense), empatou cinco e perdeu três, tendo um aproveitamento de 29,6%.

Pela frente, a meta de Tiago Nunes será de melhorar o setor ofensivo, associando as chances criadas com a conversão (pontaria), o que está em falta no Ceará Sporting Club na temporada 2021. No ano, o Alvinegro de Porangabuçu marcou 70 gols em 56 partidas. Entretanto, recortando à Série A, apenas 25 vezes em 27 partidas - 14ª melhor ataque da competição.

Sequência do Ceará na Série A:

27/10 (qua) - Bahia x Ceara, às 19h, na Arena Fonte Nova

31/10 (dom) - Ceará x Fluminense, às 16h, na Arena Castelão

06/11 (sáb) - Ceará x Cuiabá, às 17h, na Arena Castelão