Ceará termina 2020 no G-10 da Série A e como melhor nordestino

O Ceará fecha o ano de 2020 como a melhor equipe nordestina no futebol brasileiro, não só pelo bicampeonato invicto da Copa do Nordeste, mas pelo ótimo desempenho na Série A do Campeonato Brasileiro. A 10ª posição na tabela, com 36 pontos, o deixa na frente dos demais da região: Fortaleza (14º), Sport (15º) e Bahia (16º).

Nas últimas temporadas na elite, ao fim da 27ª rodada, a pontuação do Vovô vinha em queda: 32 pontos em 2010, 31 em 2011, 30 em 2018 e 29 em 2019. Os números atuais dão margem nunca possuída pelo Alvinegro na história recente da competição.

Somente uma derrota (Atlético/GO nos acréscimos) nos sete jogos passados mostra um time regular e que, se mantiver o aproveitamento atual de 44,4%, pode garantir mais 15 pontos nos 11 duelos restantes, chegando aos 51, bem acima do 1º objetivo (45).

Dos próximos adversários, cinco estão abaixo do Vovô na tabela: Bragantino (13º), Goiás (18º), Athletico/PR (11º), Coritiba (20º) e Botafogo (19º). Contra esses oponentes no 1º turno do Brasileirão, o time somou 14 pontos.

Competitivo

Mantendo a constante de rendimento, o Ceará pode sacramentar com tranquilidade sua vaga na Copa Sul-Americana de 2021. Os compromissos seguintes, diante do Internacional (7/1) e do Flamengo (10/1), são provas duras, mas eventuais resultados positivos podem ocorrem: o time bateu o rubro-negro carioca em setembro por 2 a 0.

O técnico Guto Ferreira exaltou a concentração do Vovô contra equipes superiores tecnicamente, competindo de frente diante de gigantes do futebol nacional e pontuando.

Legenda: Guto acredita que descanso do fim de ano pode renovar energia alvinegra Foto: Camila Lima / SVM

“Contra o Santos, semifinalista da Libertadores, a gente veio duas vezes na Vila Belmiro e jogamos de igual para igual. Conseguimos eliminá-los no mata-mata da Copa do Brasil. Isso para ver o nível que o Ceará vai atingindo. Empatamos com o líder (São Paulo) do campeonato. E assim vamos surpreendendo aqui, mas mostra um crescimento grande", destacou.

O intervalo de onze dias entre os confrontos contra Santos e Internacional é o maior do Ceará após o retorno do futebol, fator importante para recuperar o grupo de atletas e a comissão técnica para a reta final do Brasileirão. Independentemente de como termine, o 2020 do Alvinegro já está marcado com um selo de satisfação na história alvinegro. E Guto quer mais.

“Esses dias vão servir para a equipe chegar ainda mais motivada para esses dois meses que restam, para buscarmos uma posição honrosa e, quem sabe, brigar por algo mais. Estamos perto da pré-Libertadores. Temos que sonhar. O grupo entrou para fazer de 2020 um ano histórico, com sua melhor campanha na Série A, e estarmos firmes e fortes para conseguir", afirmou.