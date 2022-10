Ceará terá três dias de treinos até confronto diante do Atlético-MG; veja programação

Depois de ficar no empate com o Goiás, na Arena Castelão, o Ceará já se reapresenta na tarde desta quinta-feira (6), no CT de Porangabuçu. O Alvinegro terá três dias de treinos até o confronto diante do Atlético-MG, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Os jogadores que atuaram contra o Esmeraldino fazem atividade mais leve sob comando do preparador físico de Diego Giachinno. A primeira atividade, de olho no Galo, acontece na tarde desta quinta, com treino fechado, sem acesso da imprensa.

O elenco ainda treina na manhã de sexta-feira na capital cearense e, depois, embarca para Belo Horizonte-MG. No sábado, Lucho González realiza o treino de apronto no CT Toca da Raposa II. Após a atividade no alojamento do Cruzeiro, os jogadores se concentram para encarar o Atlético-MG.

As duas equipes entram em campo no domingo (8), às 18h, no estádio Mineirão. O Vozão vai em busca de quebrar a sequência de quatro jogos sem vitória na competição, sendo três derrotas e um empate.

NÃO DEVEM VIAJAR

Para a partida, Lucho González tem os desfalques certos de Mendoza e Vina, que cumprem suspensão automática. Além deles, Richard (edema na coxa), Messias (panturrilha), Lindoso (tendinite no joelho), Matheus Peixoto (entorse no tornozelo) e Lucas Ribeiro, que saiu com lesão no joelho contra o Goiás, não devem viajar.

Os jogadores estão no DM Alvinegro e passaram por avaliação para saber a possibilidade de jogar no domingo. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Cléber estão na transição e podem pintar como novidades diante do Galo.

PROGRAMAÇÃO DO ALVINEGRO

06/10 (quinta-feira) - Reapresentação do elenco à tarde, no CT de Porangabuçu;

07/10 (sexta-feira) - Treino pela manhã no CT de Porangabuçu e depois embarque para Belo Horizonte-MG;

08/10 (sábado) - Treino de apronto, pela manhã, no CT Toca da Raposa II;

09/10 (domingo) - Atlético-MG x Ceará, às 18h, no estádio Mineirão.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil