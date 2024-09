Ceará terá três desfalques para o jogo contra a Chapecoense

O Ceará venceu o Operário/PR por 2 a 1 no Castelão neste domingo (8), pela 25ª rodada da Série B e chegou aos 39 pontos, na 5ª colocação. Na partida, três dos advertidos estão suspensos para o próximo jogo, contra a Chapecoense, no dia 15, na Arena Condá, pela 26ª rodada da Série B.

Saulo Mineiro, expulso, Richardson e Matheus Bahia, pelo 3ª cartão amarelo, estão fora do jogo. Saulo que já tinha cartão amarelo, se envolveu em confusão com os jogadores do Operário nos acréscimos, e recebeu cartão vermelho.

Assim, Léo Condé tem 3 desfalques certos para o confronto diante da Chape, 19ª colocada, com 22 pontos.

Substitutos

Sem o trio, Léo Condé tem as seguintes opções: para a lateral-esquerda, Eric poderá fazer sua estreia. No meio, Lourenço deve retornar ao time titular, e no ataque, Lucas Rian pode ganhar uma chance.