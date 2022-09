Ceará terá três desfalques contra América-MG; Messias é dúvida

O Ceará enfrentará o América-MG no sábado (1°) com três desfalques: Matheus Peixoto (entorse no tornozelo), Bruno Pacheco (estiramento no adutor direito) e Richardson (suspensão). Na derrota alvinegra para o Coritiba nesta quarta-feira (28), o volante recebeu o 3° cartão amarelo e desfalcará a equipe diante dos mineiros.

A equipe alvinegra ainda pode ter o desfalque de Messias. O defensor saiu lesionado aos 22 minutos após sentir dores na panturrilha. No duelo, foi substituído por Marcos Victor.

Apesar das baixas, Lucho González terá o retorno de quatro jogadores: Nino Paraíba, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Zé Roberto. Os atletas cumpriram suspensão diante do Coritiba e voltam a ficar à disposição do treinador argentino para o seguimento da Série A.

O confronto contra o América-MG será disputado na Arena Castelão, às 15h (horário de Brasília).

