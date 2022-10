Ceará terá semana livre de treinos até confronto diante do Cuiabá; veja programação

Depois de empatar contra o Atlético-MG, fora de casa, o elenco do Ceará, que atuou em Belo Horizonte, se reapresenta na terça-feira (11), no CT de Porangabuçu. Até partida contra o Cuiabá, pela 31ª rodada da Série A, o Vozão tem semama cheia de treinos.

Os jogadores que enfrentaram o Galo estão de folga nesta segunda-feira. O treino, no período da manhã, em Porangabuçu, foi voltado para os atletas que não atuaram no estádio Mineirão.

Entre eles, estão Vina e Mendoza, que cumpriram suspensão contra o Atlético-MG e não viajaram para Belo Horizonte. Outros atletas, que seguem tratamento no DM, também fizeram atividade na sede do clube.

Legenda: Mendoza não encarou o Galo e seguiu rotina de treinos na capital cearense Foto: Felipe Santos/CearaSC.com

Com reapresentação de todo elenco marcada para terça-feira, também pela manhã, o Ceará começa a pensar no Cuiabá, próximo adversário no Brasileirão. Serão três atividades no primeiro período e outras duas que acontecem à tarde.

O treinador Lucho González usará os dias para aprimorar o sistema tático, que, segundo o treinador, funcionou bem contra o Galo. Ao final da partida, o argentino reconheceu o esforço dos seus atletas, principalmente do setor defensivo, e desacou o jogo contra o Peixe Dourado.

Lucho González Treinador do Ceará "No próximo jogo iremos encarar com esse espírito de final. Logicamente, sabendo da necessidade de voltar a somar, sobretudo dentro de casa, e ser um jogo praticamente como se fosse uma final. E pedimos o apoio da nossa torcida, porque eles fazem um papel fundamental, como tem feito, como falei em outras coletivas, quando estamos unidos as coisas ficam mais fáceis de acontecer", destacou o treinador.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO CEARÁ:

10/10 (segunda-feira) - Treino pela manhã para os não-relacionados contra o Galo;

11/10 (terça-feira) - Reapresentação do elenco, pela manhã, no CT de Porangabuçu;

12/10 (quarta-feira) - Treino pela manhã, no CT de Porangabuçu;

13/10 (quinta-feira) - Treino à tarde, no CT de Porangabuçu;

14/10 (sexta-feira) - Treino à tarde, no CT de Porangabuçu;

15/10 (sábado) - Treino de apronto pela manhã, no CT de Porangabuçu;

16/10 (domingo) - Ceará x Cuiabá, às 16h, na Arena Castelão.

