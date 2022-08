Ceará terá seis desfalques diante do Botafogo no sábado pela Série A; veja lista

O Ceará terá desfalques para enfrentar o Botafogo pela 21ª rodada da Série A, no sábado (6), às 16h30 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Ao todo, serão seis baixas para o técnico Marquinhos Santos: o volante Richardson, expulso contra o Palmeiras, cumpre suspensão, enquanto Bruno Pacheco, Rodrigo Lindoso, Diego Rigonato, Matheus Peixoto e Dentinho estão entregues ao departamento médico e desfalcam o Vovô.

Diego Rigonato deixou o jogo contra o São Paulo na última quarta-feira (3), aos 4 minutos do 1º tempo após dores na virilha.



Retornos

Em contrapartida, o volante Richard Coelho volta após cumprir suspensão contra o Palmeiras, além dos atacantes Vásquez e Erick, que se juntaram ao grupo no Sudeste do país e ficam como opção.

O colombiano desfalcou o time pela Sul-Americana no meio de semana contra o São Paulo devido a já ter atuado pelo Deportivo Cali, enquanto o camisa 11 está recuperado do procedimento cirúrgico na clavícula esquerda.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil