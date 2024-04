Ceará terá reunião para prestação de contas da temporada 2023; veja detalhes

O conselho deliberativo do Ceará Sporting Club tem uma reunião marcada para a noite desta terça-feira (30) para tratar sobre o balanço financeiro do clube em relação ao exercício de 2023.

O propósito da reunião é que os relatórios financeiros referentes a 2023 sejam analisados pelos membros do conselho deliberativo do clube.

Esta será mais uma etapa de todo o processo de análise do balanço financeiro de 2023 por parte da diretoria executiva, do conselho deliberativo e dos comitês responsáveis por assuntos financeiros do Ceará.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2024

O conselho deliberativo do Ceará já havia aprovado em dezembro de 2023 a proposta orçamentária formulada pela diretoria executiva para a temporada 2024, que foi de R$ 149 milhões.