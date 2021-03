Ceará terá reunião com representantes de Lima para tentar permanência do jogador em 2021

Com nove reforços anunciados e muitas renovações já acertadas, o Ceará adiantou bastante a montagem do elenco para 2021. Há, porém, um jogador que ainda não tem situação definida: o meia Lima, um dos destaques do time na última temporada. Nesta semana, a diretoria do Vovô terá reunião com os representantes do jogador para tentar a permanência do meia em Porangabuçu.

O Ceará tem interesse em contar com o jogador para a próxima temporada. Por isso mesmo, o encontro tem como objetivo a proposição de um modelo de negócio que seja interessante para todas as partes envolvidas. Inclusive o Grêmio, clube que é dono dos direitos econômicos do atleta e o emprestou ao Alvinegro em 2019 e 2020, e onde o jogador está agora, após retorno de empréstimo.

Legenda: Lima foi vice artilheiro do Ceará no Brasileirão Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará estuda uma composição para tornar viável a manutenção do jogador de 24 anos, que cresceu bastante nesta temporada sob comando do treinador Guto Ferreira.

A princípio, a missão não será das mais fáceis, tendo em vista que o Grêmio já manifestou interesse em contar com o jogador para a disputa do Campeonato Gaúcho.

Há possibilidade de formatação de uma proposta ao Tricolor Gaúcho para aquisição dos direitos econômicos do jogador, fazendo com que ele seja vinculado diretamente ao clube cearense. Seria este o modelo de negócio que poderia fazer o Grêmio se interessar em negociar Lima, já que o atual contrato do atleta com o time grená vai até o fim de 2021.

Em 45 jogos, ele marcou nove gols, sendo seis na Série A do Campeonato Brasileiro. Ao lado de Cléber, ele foi o vice-artilheiro do Vovô na competição, atrás somente de Vina, que balançou as redes adversárias 13 vezes.