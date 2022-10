Ceará terá de contar com 'ajuda' do Fortaleza na reta final da Série A

Com menos de um mês para o fim do Brasileirão, os caminhos de Ceará e Fortaleza voltam a se cruzar. As equipes cearenses estão em situações diferentes na tabela e com objetivos distintos. O Alvinegro, na luta contra o rebaixamento, enquanto o Leão está de olho em vaga na pré-Libertadores.

Na 16ª colocação, com 34 pontos, o Ceará depende apenas de si para garantir a permanência na Série A. Porém, a equipe pode contar com "ajuda" do arquirrival, Fortaleza, que irá encarar dois concorrentes diretos do Vozão.

Depois de jogar contra o Internacional, pela 33ª rodada, o Tricolor terá outros cinco confrontos no restante do Brasileirão. Entre os adversários do Fortaleza estão Coritiba (34ª rodada) e Atlético-GO (36ª rodada) que estão colados do Alvinegro de Porangabuçu na tabela.

O Coxa, que ficou no empate com o Internacional na última rodada, ocupa a 15ª posição com 35 pontos, um a mais que o Ceará. Já o Atlético-GO é o primeiro dentro do Z4 e vem na cola do Vozão. Após a vitória no Antônio Accioly, o Dragão tem 33 pontos, na 17ª colocação.

CONFRONTOS DIRETOS

Apesar desses jogos do Fortaleza, o Ceará pode se garantir sozinho ao vencer os seus concorrentes e não repertir os mesmos erros dos últimos jogos.

Na penúltima rodada do Brasileirão, o Alvinegro encara o vice-lanterna Avaí, fora de casa, e encerra sua participação contra o laterna Juventude, na Arena Castelão.

Antes de jogar contra os últimos colocados, o Ceará tem parada difícil contra Internacional, Fluminense e Corinthians pela Série A. A tendência é que até o final da competição, o Ceará entre em campo contra os já rebaixados, Juventude e Avaí para a Série B.

CALENDÁRIO TRICOLOR

O Fortaleza, por outro lado, busca uma vaga na pré-Libertadores. Além de jogos contra Coritiba e Atlético-GO, o Tricolor ainda tem compromissos pelo segundo turno diante de Palmeiras, Red Bull Bragantino e Santos. O Leão encerra a Série A contra o Peixe, na Vila Belmiro.

