Ceará terá Matheus Peixoto como titular para enfrentar América-MG; veja escalação

O atacante Matheus Peixoto estreia como titular do Ceará nesta quarta-feira (8) contra o América-MG. O técnico Dorival Júnior sacou Cléber da equipe titular e promoveu a entrada do camisa 28.

O trio ofensivo do Alvinegro de Porangabuçu no confronto será composto por Stiven Mendoza, Vina e Matheus Peixoto. Na defesa, o técnico promoveu alterações nas laterais, com Nino Paraíba e Victor Luis iniciando no time titular.

Para a partida, Dorival Júnior não conta com o goleiro Richard (estiramento no tendão do joelho) e o meio-campista Léo Rafael e o atacante Dentinho, em trabalho de transição, além do zagueiro Luiz Otávio e o meia-atacante Lima, realizando tratamento com o departamento de fisioterapia.

O duelo acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 19h (horário de Brasília).

Veja escalações de América-MG x Ceará

América-MG: Jailson; Patric, Éder, Conti e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Victor Luis; Richard Coelho, Rodrigo Lindoso e Richardson; Vina, Mendoza e Matheus Peixoto. Técnico: Dorival Júnior.